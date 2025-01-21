Сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры Марко Рубио на посту госсекретаря США, он стал первым утвержденным верхней палатой высокопоставленным должностным лицом администрации президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

За кандидатуру Рубио высказались 99 сенаторов, против - ни одного.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям также единогласно одобрил его кандидатуру.

Марко Рубио родился в Майами, штат Флорида, 28 мая 1971 года в семье кубинских эмигрантов. В 1993 году Рубио закончил Флоридский университет, в котором изучал политические науки, а в 1996 получил степень кандидата юридических наук в университете Майами.

В 2000 году Рубио стал членом палаты представителей штата Флориды, где в 2005 году стал спикером палаты. Он покинул палату представителей штата в 2008 году, после чего некоторое время занимался преподавательской деятельностью.

В 2011 году Рубио был избран в Сенат США.

В ходе слушаний в сенате Рубио заявил, что во внешней политике будет руководствоваться отстаиванием национальных интересов и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы.