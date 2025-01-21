Поиск

Сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры Марко Рубио на посту госсекретаря США, он стал первым утвержденным верхней палатой высокопоставленным должностным лицом администрации президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

За кандидатуру Рубио высказались 99 сенаторов, против - ни одного.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям также единогласно одобрил его кандидатуру.

Марко Рубио родился в Майами, штат Флорида, 28 мая 1971 года в семье кубинских эмигрантов. В 1993 году Рубио закончил Флоридский университет, в котором изучал политические науки, а в 1996 получил степень кандидата юридических наук в университете Майами.

В 2000 году Рубио стал членом палаты представителей штата Флориды, где в 2005 году стал спикером палаты. Он покинул палату представителей штата в 2008 году, после чего некоторое время занимался преподавательской деятельностью.

В 2011 году Рубио был избран в Сенат США.

В ходе слушаний в сенате Рубио заявил, что во внешней политике будет руководствоваться отстаиванием национальных интересов и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы.

Марко Рубио Сенат США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Трамп подтвердил, что переименует Мексиканский залив в Американский

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

Президент США объявил о создании новой службы по торговым пошлинам

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Трамп для борьбы с нелегалами намерен объявить режим ЧС на южной границе США

Байден "превентивно" помиловал членов своей семьи

Байден "превентивно" помиловал членов своей семьи

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5728 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });