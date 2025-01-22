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Главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Индии и Австралии провели встречу QUAD

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Субраманьям Джайшанкар и Японии Такэси Ивая провели встречу в Вашингтоне в формате четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, сообщает Госдепартамент.

Представители внешнеполитических ведомств четырех стран подтвердили "общую приверженность укреплению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, где соблюдаются и защищаются верховенство закона, демократические ценности, суверенитет и территориальная целостность".

"Мы привержены укреплению региональной морской, экономической и технологической безопасности перед лицом растущих угроз, а также развитию надежных и устойчивых цепочек поставок", - заявили они.

Отмечается, что подобные встречи будут проходить на регулярной основе в рамках подготовки к следующему саммиту лидеров "четверки", который пройдет в Индии.

Встреча состоялась на следующий день после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Марко Рубио США Субраманьям Джайшанкар Вашингтон QUAD
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