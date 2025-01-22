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В ЕС и Великобритании готовы к ответным шагам в случае повышения Трампом пошлин

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Брюсселе и Лондоне подготовили ответные шаги на случай, если администрация президента США Дональда Трампа решит повысить пошлины на товары из ЕС и Великобритании, сообщает в среду издание Politico.

"Что касается торговли, то Брюссель и Лондон (...) подготовили ряд мер на случай торговой войны", - говорится в сообщении.

По словам источников издания, европейские и британские официальные лица надеются, что им все же удастся убедить Трампа не вводить пошлины. При этом они "подготовили набор ответных мер, в том числе пошлины на товары из США".

В день инаугурации, 20 января, Трамп объявил о планах создать службу внешних доходов, которая будет регулировать пошлины на ввозимые в США товары. Он также указывал, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

До этого он заявлял, что может ввести пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.

ЕС Великобритания США Дональд Трамп
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