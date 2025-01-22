Бишкек попросил Вашингтон вывести из-под санкций киргизские компании

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Киргизия выразила США недоумение из-за санкций в отношении Керемет банка, компаний "Газпром нефть Азия" и "Мунай Мырза", сообщила пресс-служба киргизского МИД.

Замминистра иностранных дел Киргизии Медер Абакиров пригласил на встречу посла США Лесли Вигери для обсуждения вопросов, связанных с включением ОАО "Керемет банк", ОсОО "Газпром нефть Азия" и ЗАО "Мунай Мырза" в санкционный список США.

"У киргизской стороны вызывает недоумение включение Керемет банка, "Газпром нефть Азии" и "Мунай Мырза" в санкционный список США", - отметили в пресс-службе.

Абакиров попросил американскую сторону исключить их из санкционного списка.

Вигери выразил готовность США к поиску взаимоприемлемых решений отмене санкций против киргизcких компаний, добавили в МИД.

США 10 января ввели санкции против российских нефтедобывающих компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также целой группы их дочерних компаний.

Относительно Керемет банка Минфин США заявлял, что по крайней мере с лета 2024 года должностные лица этого финучреждения координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.