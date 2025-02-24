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Лондон ввел санкции против компаний из Азии за поставки продукции двойного назначения

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против ряда иностранных компаний за поставку продукции двойного назначения, оборудования и электроники для российских оборонных компаний.

"Под санкции подпали производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для Вооруженных сил России, в том числе производители и поставщики микропроцессоров, которые используют в системах вооружения", - сообщил британский МИД.

Это компании, которые "базируются в третьих странах, в частности, в странах Центральной Азии, в Турции, Таиланде, Индии и Китае".

Также санкции введены против киргизского Керемет банка

"Мы вводим санкции в отношении базирующегося в Киргизии ОАО "Керемет банк", что помешает России использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий", - объяснило правительство Великобритании.

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) в январе 2025 года включило Керемет банк в санкционный список. По данным ведомства, по крайней мере с лета 2024 года должностные лица этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.

Национальный банк Киргизии тогда отмечал, что введение США санкций в отношении банка не повлияло на стабильность на внутреннем валютном рынке республики.

В самом банке заявили о намерении обжаловать в OFAC заявление о якобы имевших место нарушениях.

Промсвязьбанк Таиланд Турция Великобритания Индия Киргизия Китай
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