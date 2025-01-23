Новый выход астронавтов в открытый космос с борта МКС планируется 30 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Очередной выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) запланирован на 30 января, сообщило NASA.

Ранее его предполагалось осуществить 23 января.

"Командир станции Суни Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор должны начать свой выход в открытый космос 30 января в 8 утра по Восточному времени США (в 16:00 по Москве)", - говорится в сообщении.

Он продлится около шести с половиной часов. В ходе выхода астронавтам предстоит демонтировать узел радиоантенны и провести поиск микробов на корпусе станции.

16 января эти астронавты уже совершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для обслуживания астрофизического оборудования

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.