Американские астронавты в четверг выйдут в открытый космос с борта МКС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты в четверг выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Командир станции Суни Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор должны начать свой выход в открытый космос в 08:00 по Восточному времени США (в 16:00 по Москве).

Он продлится около шести с половиной часов. В ходе выхода астронавтам предстоит демонтировать узел радиоантенны и провести поиск микробов на корпусе станции.

16 января эти астронавты уже совершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для обслуживания астрофизического оборудования.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.