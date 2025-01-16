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Американские астронавты вышли в открытый космос с борта МКС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты в четверг вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для обслуживания и установки нового оборудования, сообщило NASA.

Астронавты Ник Хейг и Сунита Уильямс должны будут провести обслуживание астрофизического оборудования и установить новый блок связи. Выход в космический вакуум начался в 08:05 по времени Восточного побережья США (в 16:05 по Москве) из шлюза Quest американского сегмента станции. Он продлится около 6,5 часов.

В июне минувшего года попытка выхода двух американских астронавтов в открытый космос с борта МКС окончилась неудачей.

Американские астронавты Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, находившиеся на МКС, должны были выйти в космический вакуум 13 июня, но из-за проблем со скафандром он был отменен. 24 июня после 31-минутного выхода астронавты вернулись на станцию в связи с утечкой воды из контура охлаждения скафандра Дайсон.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

На 23 января запланирован второй в этом году выход в открытый космос американских астронавтов с борта МКС.

МКС
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