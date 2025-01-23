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Глава МИД Ирака заявил об усилении угрозы ИГ после краха власти Асада

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Группировка ИГ (запрещенная в России террористическая организация) усилила позиции после падения режима президента Сирии Башара Асада, заявил в Давосе глава МИД Ирака Фуад Мухаммед Хусейн. Об этом сообщает "Аль-Арабийя".

"ИГ стала крупнее, привлекла в последнее время новых членов и получила контроль над более крупным объемом вооружений из-за того, что сирийская армия рухнула", - сказал министр.

Он напомнил, что ячейки ИГ до сих пор остались в Ираке, и в стране сохранилась база для распространения взглядов ИГ.

Хусейн отметил, что единственный способ сдержать ИГ и стабилизировать ситуацию в Сирии - вести всеобщий национальный диалог, соответствующий положениям резолюции СБ ООН 2254 от 2015 года.

На прошлой неделе Марко Рубио, ныне госсекретарь США, отмечал, что ИГ продолжает представлять опасность, и Вашингтон сохранит контингент в 900 военных на северо-востоке Сирии, а также будет поддерживать партнерство с курдским ополчением.

Хроника 08 декабря 2024 года – 23 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Ирак МИД Давос Сирия Башар Асад Фуад Мухаммед Хусейн
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