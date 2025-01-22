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Генсек ООН рекомендовал отменить часть санкций против Сирии

Генсек ООН рекомендовал отменить часть санкций против Сирии
Разрушенные здания в Хомсе, Сирия
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мировому сообществу следует подумать об отмене части санкций против Сирии, чтобы подтолкнуть новые власти этой страны к строительству демократической системы управления, заявил в Давосе генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Думаю, можно было бы сделать какой-то жест доброй воли в сфере санкций, чтобы у Сирии был стимул двигаться в правильном направлении", - сказал он.

По мнению Гутерриша, новое сирийское руководство имеет возможность создать систему госуправления, которая учитывала бы интересы всех жителей страны, в том числе алавитов, курдов. Он считает, что если этого не удастся добиться, то де-факто не будет единой Сирии.

Хроника 08 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Антониу Гутерриш Давос ООН Сирия
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