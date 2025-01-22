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Глава Минобороны Сирии готов как к диалогу с курдами, так и к боевым действиям

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас заявил, что Дамаск готов вести переговоры с возглавляемым курдами "Сирийскими демократическими силами" (СДС), но не отказывается от возможной военной операции. Его слова приводят западные СМИ.

"Дверь для переговоров с СДС в данный момент открыта. Если нам потребуется прибегнуть к силе, мы будем готовы", - сказал министр.

Как передает агентство Shafaq News, Аббас сообщил, что СДА предложила сирийской администрации передать под ее контроль нефтяные месторождения. Он уточнил, что эта инициатива находится на рассмотрении. Также он упомянул сообщения о сложности с передачей СДС тюрем, где содержатся члены ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Министр отметил, что восточная граница Сирии пока что находится не под контролем Дамаска.

Также он затронул вопрос присутствия израильских военных на юге Сирии. "Страна-посредник работает над тем, чтобы израильские оккупанты ушли из районов, в которые они продвинулись на юге Сирии", - сказал Аббас, не назвав этого посредника.

Аббас сообщил о встречах с 70 группировками в Сирии, которые, по его словам, выразили готовность встать под начало Минобороны. Глава ведомства разъяснил, что эти формирования войдут в состав вооруженных сил не в качестве самостоятельных единиц - их бойцам назначат командиров на нужные позиции. Он добавил, что в восстановлении армии могут сыграть роль 6,5 тыс. дезертировавших ранее офицеров.

1 декабря поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и Манбиджа Рабочую партию Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов.

В январе глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что если курдские ополченцы, контролирующие достаточно большую территорию на северо-востоке Сирии, не сложат оружие, то Турция может начать против них военную операцию. Позднее Фидан говорил, что Анкара готова дать новым властям Сирии время на то, чтобы путем переговоров попытаться согласовать разоружение курдских военизированных формирований.

Хроника 08 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаСмена власти в Сирии
МИД Махмуд Аббас Минобороны СДС Турция Сирия
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