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Израильские военные нанесли авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на основании полученных разведданных нанесла в ночь на понедельник авиаудары по ряду объектов шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

"В числе подвергшихся ударам объектов стали площадка для пуска ракет, военный объект, а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые "Хезболлой" для контрабанды оружия", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram.

Израильтяне отметили, что эти объекты представляли угрозу "для израильского тыла и ЦАХАЛ".

"В соответствии с соглашением о прекращении огня, ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы предотвратить любую угрозу государству Израиль, и будет пресекать любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы", - подчеркнули в армии.

Сообщений о последствиях этих ударов с ливанской стороны не поступало.

Режим прекращения огня между израильскими военными и "Хезболлой" вступил в силу 27 ноября. В соответствии с ним, израильская армия должна поэтапно уходить с территории Ливана, но оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы" в случае, если решит, что они представляют угрозу для безопасности Израиля.

После этого поступали сообщения об инцидентах, когда израильтяне и бойцы "Хезболлы" наносили удары по позициям друг друга.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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