Лукашенко в случае переизбрания первый зарубежный визит намерен совершить в РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в случае своего переизбрания свой первый зарубежный визит намерен совершить в Российскую Федерацию.

"Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом РФ) недавно обсуждали эту тему. Будет странно, если я поеду (с первым визитом) куда-нибудь, а не в Москву. Это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве, и как положено с официальным визитом проведем соответствующие контакты и переговоры", - сказал он на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье.

Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии приходят выборы президента. Лукашенко занимает этот пост с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

Явка на выборах превысила 50%, выборы состоялись, свидетельствуют данные Центризбиркома республики.