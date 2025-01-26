В Белоруссии в воскресенье выберут президента республики

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии в воскресенье пройдет основное голосование на выборах президента республики.

Очередные президентские выборы должны были состояться не позднее воскресенья 20 июля 2025 года, однако были назначены парламентом на 26 января.

В качестве кандидатов в президенты Центризбирком зарегистрировал пять человек. Это действующий глава республики Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 года), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

По закону президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший иностранного гражданства или ВНЖ, а также судимости.

На этих президентских выборах, согласно внесенным в законодательство изменениям, в Белоруссии отказались от создания участков для голосования за границей. В ЦИК заявляли, что нововведение обусловлено отсутствием мер по безопасности на зарубежных участках, а также сокращением численности работников дипкорпуса. Постоянно проживающие за рубежом и состоящие на консульском учете граждане Белоруссии могут проголосовать на одном из 6 участков, которые расположены в Минске и в 5 областных центрах республики (для справки: в 2020 году в голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 18 455 проживающих за границей граждан).

В ходе проходившего с 21 по 25 января досрочного голосования участие в выборах приняли 41,81% избирателей, общее количество которых, по данным ЦИК, составляет 6 млн 900 тыс. 959.

Выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовали более половины принявших участие в голосовании.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

Окончательные итоги выборов будут подведены ЦИК в течение 10 дней - не позднее 5 февраля.