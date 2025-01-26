Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Александр Лукашенко во время голосования на выборах президента Белоруссии Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для властей республики не имеет значения, признает ли ЕС очередные президентские выборы в стране.

"У нас ничего не произойдет, признаете вы выборы в Евросоюзе, не признаете. Поверьте, мне это абсолютно "фиолетово", вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались", - сказал он после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал.

"А там, признаете - хорошо, поблагодарим. Не признаете - так вы уже не признали. Если завтра США сделают заявление или хотя бы промолчат по поводу наших выборов, что вы (Евросоюз - ИФ) будете делать?", - сказал Лукашенко.

Европарламент 22 января призвал не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики новые санкции.

"Как можно оценивать что-то, чего нет вообще, что еще не состоялось? (...) Цена этого заявления - ноль", - сказал в связи с этим Лукашенко. "Давайте это воспринимать как данность. Ну, заявили, и заявили. Нам что, это сильно навредило? Нам даже это выгодно. Они себя показали в этом свете", - добавил он.

По его мнению, резолюция Европарламента - это "пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне".

Очередные выборы президента Белоруссии состоятся 26 января, досрочное голосование проходит с 21 января.

На высший государственный пост претендуют пять человек, в том числе действующий глава республики Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года и претендует на седьмой президентский срок.