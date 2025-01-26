Лукашенко назвал размещенное в Белоруссии ядерное оружие РФ гарантией мира в стране

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что размещенное в республике российское ядерное оружие является страховкой от нападения.

"Этот ядерный зонтик нужен для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика", - сказал он на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что вопросы безопасности являются важнейшим аспектом белорусско-российских отношений.

"Что касается безопасности, это важнейший вопрос наших отношений с президентом Путиным и с Россией. Важнейший. Не было встреч, переговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части в отношениях с Россией", - резюмировал Лукашенко.

Ранее он сообщил, что в случае своего переизбрания свой первый зарубежный визит намерен совершить в РФ.

В воскресенье в Белоруссии приходят выборы президента. Лукашенко занимает этот пост с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

Явка на выборах превысила 50%, выборы состоялись, свидетельствуют данные Центризбиркома республики.