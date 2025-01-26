ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы президента можно считать состоявшимися

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Явка на выборах президента Белоруссии превысила 50%, выборы состоялись, свидетельствуют данные Центризбиркома республики.

"На 12:00 явка избирателей составила 56,64 %", - сообщили в белорусском ЦИК в воскресенье.

Выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Глава государства считается избранным, если за него проголосовало более половины принявших участие в голосовании.

В ходе проходившего с 21 по 25 января досрочного голосования участие в выборах приняли 41,81% избирателей, общее количество которых, по данным ЦИК, составляет 6 млн 900 тыс. 959.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

Окончательные итоги выборов будут подведены ЦИК в течение 10 дней - не позднее 5 февраля.