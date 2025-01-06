Отремонтированы два поврежденных подводных кабеля между Финляндией и Эстонией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Отремонтированы два подводных кабеля между Финляндией и Эстонией, поврежденных предположительно танкером Eagle S, сообщила в понедельник телекоммуникационная компания Elisa.

"Два подводных кабеля компании Elisa, проходящих между Финляндией и Эстонией и поврежденных на Рождество, отремонтированы. Повреждение подводных кабелей не оказало влияния на телекоммуникационные услуги, оказываемые компанией Elisa в Финляндии или Эстонии", - сообщила компания.

Elisa является финской крупной компанией с почти 1000 сотрудниками и оборотом 209,5 млн евро (в 2022 году). Является также крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг в Эстонии.

Полиция Финляндии подозревает, что эстонско-финляндский кабель электропередачи Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля (три между Эстонией и Финляндией и один между Финляндией и Германией) были повреждены 25 декабря танкером Eagle S под флагом Островов Кука и предположительно являющимся частью "теневого флота" России.

Танкер находится с 28 декабря под арестом на якорной стоянке в порту Килпилахти в Порвоо и будет под арестом до завершения следствия, сообщили финские власти.

Центральная криминальная полиция KRP подозревает 8 членов экипажа из 24 в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Им запрещено покидать Финляндию.