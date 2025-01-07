НАТО направит около 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры на Балтике

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - НАТО в конце недели приступит к охране критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей, сообщил во вторник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

"НАТО направит корабли, несущие в настоящее время службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В общей сложности их будет около десяти, они останутся в море до апреля", - отмечает Yle.

Корабли будут расположены рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор. В международных водах НАТО не может, например, блокировать проход судов других стран, говорится в сообщении.

Кроме того, Финский залив будет по-прежнему охраняться, в частности, финскими и эстонскими кораблями.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Власти этих стран подозревают, что 25 декабря танкер Eagle S повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. Они считают, что танкер входит в "теневой флот" России и помогает избегать санкции, наложенные странами Запада.

Кроме того, партнеры по возглавляемым Великобританией Объединенным экспедиционным силам объявили, что усилят с помощью искусственного интеллекта мониторинг движения судов вблизи критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В объединение экспедиционных сил входят 10 государств.

Всего в Финском заливе и в Балтийском море за год с небольшим кабели были перерезаны трижды. В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. В октябре 2023 года судно Newnew Polarbear повредило газопровод Balticconnector и телекоммуникационные кабели.

Ранее, в сентябре 2022 года, в Балтийском море был поврежден газопровод "Северный поток 2".