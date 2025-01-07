Поиск

НАТО направит около 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры на Балтике

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - НАТО в конце недели приступит к охране критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей, сообщил во вторник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

В миреОтремонтированы два поврежденных подводных кабеля между Финляндией и ЭстониейЧитать подробнее

"НАТО направит корабли, несущие в настоящее время службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В общей сложности их будет около десяти, они останутся в море до апреля", - отмечает Yle.

Корабли будут расположены рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор. В международных водах НАТО не может, например, блокировать проход судов других стран, говорится в сообщении.

Кроме того, Финский залив будет по-прежнему охраняться, в частности, финскими и эстонскими кораблями.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Власти этих стран подозревают, что 25 декабря танкер Eagle S повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. Они считают, что танкер входит в "теневой флот" России и помогает избегать санкции, наложенные странами Запада.

В миреСМИ сообщили о повреждении в общей сложности четырех кабелей связи на БалтикеЧитать подробнее

Кроме того, партнеры по возглавляемым Великобританией Объединенным экспедиционным силам объявили, что усилят с помощью искусственного интеллекта мониторинг движения судов вблизи критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В объединение экспедиционных сил входят 10 государств.

Всего в Финском заливе и в Балтийском море за год с небольшим кабели были перерезаны трижды. В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. В октябре 2023 года судно Newnew Polarbear повредило газопровод Balticconnector и телекоммуникационные кабели.

Ранее, в сентябре 2022 года, в Балтийском море был поврежден газопровод "Северный поток 2".

НАТО Эстония Финляндия Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До 126 возросло число жертв землетрясения в китайском Тибете

Умершие знаменитости

Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Число жертв землетрясения в китайском Тибете увеличилось до 95 человек

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Что случилось этой ночью: вторник, 7 января

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

В США зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа

Конгресс США подтвердил победу Трампа на выборах президента

Конгресс США подтвердил победу Трампа на выборах президента

Что произошло за день: понедельник, 6 января

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе154 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5665 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });