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Между Финляндией и Швецией поврежден интернет-кабель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Поврежден интернет-кабель между Финляндией и Швецией, это могло произойти в результате преступления, сообщают во вторник СМИ двух стран.

"Повреждение кабеля было обнаружено в ночь на вторник и произошло на суше в Финляндии", - передает финский портал Yle со ссылкой на шведскую телерадиокомпанию SVT.

Финская полиция подозревает, что это могло произойти в результате преступления, пишет шведское издание Aftonbladet.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне на своей странице в соцсети написал, что "власти расследуют ситуацию совместно с компанией". "Мы относимся к ситуации серьезно", - отметил он.

Поставщик услуг цифровой инфраструктуры и передачи данных Globalconnect сообщает, что работает над ремонтом поврежденного оптоволоконного кабеля.

Шведское почтовое и телекоммуникационное агентство (PTS) сообщило изданию Dagens Nyheter, что в Финляндии произошли две неисправности кабеля. Менеджер по коммуникациям шведской компании Global Connect Никлас Экстрём сказал Aftonbladet, что одно из повреждений кабеля находится в Эспоо, другое - в Вихти. По его словам, один дефект уже устранен, другой устраняется.

Менеджер добавил, что в Финляндии пострадали около 6000 домохозяйств, а сотни корпоративных клиентов в какой-то момент остались без интернета. Шведов это не коснулось.

В середине ноября в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля. Национальное бюро расследований расследует разрыв подводного кабеля C-Lion-1, принадлежащего компании Cinia, пролегающего между Финляндией и Германией.

Кроме того, был поврежден кабель связи между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и в конце прошлой недели вновь заработали.

Финляндия Швеция Балтийское море
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