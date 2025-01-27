Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном продлевается до 18 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Белый дом сообщил о продлении действия соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.

"Соглашение между Ливаном и Израилем, контролируемое США, продолжит действовать до 18 февраля 2025 года", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что власти Ливана, Израиля и США намерены начать переговоры по возвращению ливанских пленных, захваченных после 7 октября 2023 года.

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", в канцелярии премьер-министра Ливана Наджиба Микати подтвердили, что соглашение будет действовать до 18 февраля.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным к 26 января.

Но в израильском правительстве заявили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удалось завершить вовремя.