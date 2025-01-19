Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах президента

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил Александра Лукашенко с праздником Крещения Господня, передал самые добрые пожелания по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии", - отмечается в сообщении.

Путин также пожелал Лукашенко успехов на предстоящих 26 января президентских выборах.

Как отмечает пресс-служба, "лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах".