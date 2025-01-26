В Белоруссии завершились президентские выборы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии в воскресенье завершились выборы президента, участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени.

Явка, по данным Центризбиркома республики на 18:00, составила 81,50%. Таким образом, выборы состоялись. По законодательству, для этого необходимо, чтобы проголосовали более половины включенных в списки избирателей, общее количество которых на этих выборах составило чуть более 6 млн 900 тыс.

В ходе проходившего с 21 по 25 января досрочного голосования явка, по данным ЦИК, составила 41,81% избирателей.

На высший государственный пост Белоруссии на этих выборах претендуют пять человек, зарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. Это действующий глава республики Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 г), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины принявших участие в голосовании.

Предварительные итоги выборов будут озвучены в понедельник, окончательные результаты ЦИК подведет в течение 10 дней - не позднее 5 февраля.