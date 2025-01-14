Число подсанкционных российских лиц в 2024 г. выросло более чем на 2 тысячи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за минувший год выросло более чем на 2 тысячи, свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на 31 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 37 231 фигурант, из них 19 879 иностранных лиц и 17 347 российских. На начало года эти показатели равнялись соответственно 33 714, 18 483 и 15 231, на конец III квартала - 35 712, 19 044 и 16 668.

Россию в списках представляют 9 213 физических лиц и 8 134 компании по сравнению с 8 410 и 6 821 на начало года.

Темпы роста (13,9% за год) резко замедлились по сравнению с рекордным 2023 годом, когда число подсанкционных российских лиц увеличилось более чем вдвое. В статистику 2024 года не входит масштабное обновление санкционного списка, произведенное США в начале января и в основном коснувшееся ТЭКа, логистики и майнинга.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, у 14,7% в качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля, у 9,3% - научные исследования и разработки, у 6,9% - производство компьютеров, электроники и оптики, у 5,4% - оказание финансовых услуг, у 5,3% - разработка программного обеспечения. По "правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на 31 декабря находились 5 868 российских компаний.