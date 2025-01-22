Венгерский премьер призвал ЕС пересмотреть политику санкций в отношении РФ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу следует отказаться от введения санкций против России.

"Настало время перемен", - написал он в соцсети Х.

Венгерский премьер заявил: "Санкции, которые разработали брюссельские бюрократы, достигли только одного: они подорвали конкурентоспособность европейской экономики".

Орбан пояснил, что санкции не способствовали завершению конфликта на Украине и не повлияли на развитие экономики России, а Европе не удалось заменить российские энергоресурсы, от которых она отказалась.