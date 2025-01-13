В МИД РФ заявили, что ЕС признает негативное влияние антироссийских санкций на европейскую экономику

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Евросоюз пусть и нехотя, но все же признает, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику стран блока, счет идет на сотни миллиардов евро, заявил директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"В Евросоюзе нехотя, но все же признают негативное влияние односторонних антироссийских рестрикций на экономическое благополучие стран, входящих в эту организацию. Количественные оценки экономического ущерба для Евросоюза от антироссийского курса могут заметно разниться в зависимости от того, кто, какие показатели и за какой период принимает в расчет", - сказал Масленников.

По его мнению, "мoжнo, например, учитывать многомиллиардные (порядка 300 млрд евро) программы государственной помощи, которые при этом способны покрыть лишь малую долю ущерба для населения и бизнеса".

"К прямым издержкам антироссийского курса следует отнести также выделение средств для поддержания жизнеспособности киевского режима, удовлетворение его макрофинансовых, военных и коррупционных запросов, равно как и рост собственных оборонных бюджетов (более 120 млрд евро)", - отметил дипломат.

Он уточнил, что "потери Eвросоюза складываются и из дополнительных расходов, которые страны EC вынуждены нести в связи с отказом от более выгодных и доступных российских углеводородов".

По словам Масленникова, согласно "подсчетам Еврокомиссии, для "перестройки" энергосистемы Евросоюза на период до 2027 года дополнительно потребуется 210 млрд евро".

"На счет убытков Евросоюза можно отнести и существенное сокращение экспорта еэсовской продукции в Россию. Так, по данным Eurostat, только за 2022-2023 годы объем поставок товаров в Россию упал на 51 млрд евро (до примерно 38 млрд евро). В текущем году сокращение взаимного товарооборота России и EC продолжилось. Так, по итогам первого полугодия 2024 года экспорт из EC в Россию составил всего 16 млрд евро, сократившись еще почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил дипломат.

Он напомнил, что "многомиллиардные потери понесли и западные компании, которые вынуждены были под давлением своих правительств покинуть российский рынок или сократить свое присутствие на нем".

"Наконец, можно учитывать и потерю в динамике роста BBП. Еще в начале 2022 года в своем экономическом прогнозе Еврокомиссия исходила из того, что экономика блока продемонстрирует рост не менее 4%. В итоге в 2022 году он составил 3,4%, а в 2023-м опустился до 0,4%. По итогам прошлого года, согласно официальным данным, ожидается около 0,9%. Таким образом, страны блока недосчитались многие сотни миллиардов евро только начиная с 2022 года", - подчеркнул Масленников.

"Так что сумма потерь EC от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает нарастать как снежный ком", - резюмировал директор Департамента европейских проблем МИД РФ в беседе с изданием.