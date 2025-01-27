В "Хезболле" заявили, что Израиль более тысячи раз нарушил перемирие

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В "Хезболле" пришли к выводу, что Израиль нарушил условия перемирия на юге Ливана более 1,3 тыс. раз, заявил в понедельник генеральный секретарь группировки Наим Касем.

"Израиль нарушил перемирие 1 350 раз", - приводит его слова "Аль-Джазира".

Он подчеркнул, что "Хезболла" считает лишенным оснований решение Израиля продлить срок вывода сил из Ливана.

Ранее в Белом доме сообщили о продлении действия соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном до 18 февраля 2025 года. Это подтвердили в канцелярии премьер-министра Ливана Наджиба Микати.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным к 26 января.

Но в израильском правительстве заявили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что, с их точки зрения, Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удалось завершить вовремя.