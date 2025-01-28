ЦАХАЛ вновь призвал жителей Ливана пока не возвращаться в деревни на юге страны

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова предупредили ливанцев, что им не следует предпринимать попытки вернуться в свои деревни на юге Ливана, пока в этих районах продолжают находиться израильские войска, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Я напоминаю вам, что соглашение о перемирии продлили, и войска ЦАХАЛ остаются на местах, (...) отвод сил отложили, он требует больше времени с целью гарантировать, что движение "Хезболла" не сможет восстановить там свое влияние", - написал в соцсети X представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Он отметил, что прежние инструкции ЦАХАЛ остаются в силе, и командование оповестит население, когда можно будет безопасно возвращаться домой.

По его словам, ЦАХАЛ "недавно по условиям соглашения о перемирии произвел перегруппировку в некоторых районах на юге Ливана, чтобы обеспечить постепенное эффективное развертывание армии Ливана, лишить террористическую группировку "Хезболла" потенциала и избавить южный Ливан от ее бойцов и инфраструктуры".

Адраи подчеркнул, что своими заявлениями "Хезболла" пытается дестабилизировать ситуацию, и что именно это движение несет ответственность за разрушения на юге Ливана.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным к 26 января.

Но в израильском правительстве заявили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удалось завершить вовремя.

Накануне Белый дом сообщил о продлении действия соглашения о перемирии между Израилем и "Хезболлой" до 18 февраля 2025 года. По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", в канцелярии премьер-министра Ливана Наджиба Микати подтвердили, что соглашение будет действовать до 18 февраля.

В свою очередь генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем сказал, что Израиль нарушил условия перемирия на юге Ливана более 1,3 тыс. раз. Также он подчеркнул, что "Хезболла" считает лишенным оснований решение Израиля продлить срок вывода сил из Ливана.