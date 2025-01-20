Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним.

"Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад", - сказал он в речи после вступления в должность президента США.

Трамп вновь обвинил панамские власти в том, что они взимают с американских судов слишком большую плату за проход, в том числе для ВМС США, и что Панама нарушила договор о передаче США ей управления каналом.

Ранее Трамп уже высказывал намерение потребовать возвращение Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится. Он также говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применение силы для возвращения канала под американский контроль.