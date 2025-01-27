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Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

Введение ранее объявленных Трампом пошлин пока откладывается

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство Колумбии согласилось принимать рейсы из США с депортируемыми из страны мигрантами, и пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Боготы, в силу пока не вступают, заявил Белый дом.

"Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иностранцев из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек", - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента Трампа.

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Отмечается, что в связи с этим подготовленные тарифы и санкции будут сохранены в резерве и не будут подписаны, если только Колумбия не нарушит это соглашение.

При этом визовые санкции, введенные Госдепом, и усиленные проверки в отношении колумбийцев со стороны таможни и пограничной службы будут действовать до тех пор, пока первый самолет с депортированными мигрантами не приземлится.

В заявлении также говорится, что президент Трамп ожидает, что все другие страны мира будут сотрудничать, принимая депортацию своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США.

Также он поручил ввести запрет на въезд и немедленное аннулирование виз в отношении колумбийских правительственных чиновников, ввести визовые санкции против всех членов правящей партии и членов семей членов правительства, усилить таможенный контроль и подготовить дальнейшие ограничительные меры.

Белый дом Колумбия США
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