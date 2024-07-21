В Белоруссии заявили о "сложной и напряженной" ситуации на южных рубежах страны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обстановка на южных рубежах Белоруссии остается сложной и напряженной, заявил в интервью телеканалу ОНТ глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов.

"Обстановка на южных рубежах нашего государства остается сложной и напряженной. Это понятно, потому что на территории сопредельной Украины ведутся боевые действия", - отметил он.

Глава ГПК вспомнил недавнее служебное совещание с силовым блоком, которое провел президент страны Александр Лукашенко, "где четко и конкретно были уточнены задачи по состоянию на текущее время".

"Что касается детально обстановки, я скажу, что она сложная, напряженная. Сопредельная сторона усиливается минно-взрывными заграждениями. Продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Молостов.

"Но при этом значительно сократились провокации на государственной границе с Украиной", - добавил он.

Глава ГПК Белоруссии также обвинил пограничников сопредельных государств, Польши, Литвы и Латвии, в неритмичной работе, что вызывает очереди на границе.

"Белорусская сторона, белорусские пограничники и таможня ритмично работают, выполняют договоренности, свои обязанности. К сожалению, основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска. И второе - это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельной стороны", - заявил он.