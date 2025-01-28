Кишинев передал Тирасполю предложения по преодолению энергокризиса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Кишинев передал Тирасполю во вторник официальные предложения по преодолению энергетического кризиса в приднестровском регионе, сообщило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

Согласно сообщению, документ был отправлен через официальный канал связи политических представителей в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Представители правительства заявили, что ожидают ответа и взвешенного решения со стороны администрации Тирасполя, подчеркнув важность достижения результата, который будет выгоден жителям по обе стороны Днестра. Власти Молдавии продолжают настаивать на конструктивном диалоге, который позволит решить существующие проблемы и укрепить доверие между сторонами.

В понедельник молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что Молдавия передает Приднестровью в долг 3 млн. кубометров газа на поддержание давления в газопроводе, что обеспечит передышку Тирасполю до 31 января.

Кроме того, он сказал, что Европейский союз готов предоставить грант в 30 млн. евро, чтобы закупить объемы газа для Приднестровья на период 1-10 февраля. Взамен, левобережье должно обеспечить поставки электроэнергии на правый берег по докризисным ценам ($66 за МВт/ч). Он отметил, что это вторая мера, предложенная Еврокомиссией в антикризисном пакете для Молдавии.

Третья часть пакета предполагает реализацию комплексной программы по повышению энергетической устойчивости Молдавии на следующие два года. Она предполагает инвестиции в энергетическую инфраструктуру для увеличения возможностей генерации, а также снижения тарифов для граждан. Речан сказал, что программа еще дорабатывается, и подробности будут представлены в следующие несколько недель.

С момента объявления премьер-министра Молдавии прошло уже более суток, из Тирасполя не было никакого ответа на предложение Кишинева. СМИ Приднестровья также ничего не сообщили населению о поступивших предложениях для возобновления поставок газа в Приднестровье, которые прекращены с 1 января 2025 года.

На прошлой неделе лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщил, что ситуация с газом в регионе критическая, давление в трубах снизилось, газа осталось всего на несколько дней. В случае падения давления и проникновения воздуха в систему, для восстановления работы газопровода понадобится 2-3 месяца.