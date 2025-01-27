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Молдавия предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что правительство Молдавии предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг для поддержания давления в газопроводе.

"Хочу обратиться к нашим согражданам с левобережья Днестра. Правобережье сегодня окажет вам помощь - 3 млн кубометров газа для того, чтобы поддержать давление в системе", - сказал Речан на брифинге в понедельник, отметив, что этот газ будет предоставлен "в долг".

Кроме того, он сообщил, что власти Молдавии договорились с Евросоюзом о предоставлении 30 млн евро на закупку природного газа, который будут использовать для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для правого берега Днестра по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.

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"Параллельно правительство Молдавии и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи для укрепления энергетической устойчивости всей страны. По сути, Евросоюз снова приходит на помощь Молдавии. И это не просто слова. ЕС предоставляет реальную помощь: тепло свет, безопасность для всех нас. Кишинев сделал все возможное, чтобы поставки газа возобновились, и сегодняшнее решение наглядно демонстрирует, что проблемы, созданные не нами, могут быть решены благодаря совместным усилиям", - заявил Речан.

В понедельник утром лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь ждет этого решения Кишинева, отметив, при этом, что его "можно было принять и раньше".

"Приднестровье рассчитывает на положительное решение профильной молдавской комиссии, которая сегодня рассматривает вопрос о выделении в долг 3 миллионов кубов газа. "Тираспольтрансгаз" обязуется оплатить или вернуть этот объем. Это решение могло быть принято молдавской стороной еще неделю назад", - сказал Красносельский на заседании оперативного штаба в Тирасполе.

В минувшую пятницу Красносельский заявил, что остатков газа в газотранспортной системе "хватит на пару дней", но, если она "завоздушится", то на восстановление подачи газа в дома понадобится несколько месяцев.

С 1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. В результате ситуация в Приднестровье обострилась до критической: нет отопления, в частных домах отключили газ, начались веерные отключения электроэнергии, не работают промышленные предприятия.

10 января Красносельский отправился в Москву, чтобы обсудить решение проблемы. По итогам переговоров он заявил, что в ближайшее время Россия предоставит газ для Приднестровья как "гуманитарную помощь".

Речан заявил, что по закону поставлять газ на левый берег Днестра может только "Молдовагаз". Тирасполь обвинил Кишинев в блокировании поставки газа. Позже лидер ПМР согласился, чтобы газ в Приднестровье поставлял "Молдовагаз". Кишинев ответил, что госучреждения Молдавии изучают, через какую компанию Приднестровье хочет закупать и поставлять газ к границе Молдавии, поскольку Тирасполь запросил, чтобы оплату за природный газ, его закупку и транспортировку до границы с Молдавией осуществляла третья компания.

Вадим Красносельский Молдавия Молдовагаз Приднестровье Дорин Речан
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