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Тирасполь отверг предложение угля от Киева в обмен на электроэнергию с Молдавской ГРЭС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложения президента Украины Владимира Зеленского относительно увеличения мощностей Молдавской ГРЭС и ее переориентации на украинский уголь.

Красносельский на заседании оперштаба по энергокризису назвал "спекулятивными" заявления Зеленского, который на встрече с президентом Молдавии Майей Санду 25 января заявил о готовности Украины поставлять уголь для Молдавской ГРЭС.

Зеленский также сказал, что Украина готова направить специалистов, которые помогут переналадить работу ГРЭС, чтобы она могла работать на украинском угле.

"Мы готовы отправить команду наших специалистов, которые на станции все это будут делать очень быстро. Сейчас Молдавская ГРЭС производит 200-220 МВт электроэнергии, а с помощью украинских специалистов это количество может вырасти до 2 ГВт. Если наши люди туда зайдут, она будет способна выдавать 2 ГВт точно. То есть, в десять раз больше, и больше, чем это нужно. (...) Украина готова поставлять уголь для Молдавской ГРЭС, а взамен могла бы получать электроэнергию. Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдавии, мы получаем электричество для себя", - добавил украинский президент. Его заявления цитируют молдавские СМИ.

"Это спекулятивные варианты о том, что мы дадим уголь и так далее. Еще раз объясняю, наша станция технологически работает на антраците. Украина же предлагает уголь, который не подходит для нашей станции. У нас два угольных генератора, два угольных блока. Они работают на антраците. При этом возможна техническая переделка одного из блоков. При нормальных условиях, которых у нас нет, это займет более года и стоит более 50 млн евро", - заявил Красносельский, комментируя слова Зеленского.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему и "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

В Приднестровье с 10 декабря 2024 года, а в правобережной Молдавии с 16 декабря действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".

Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о механизме возобновления поставок газа в Приднестровье.

Вадим Красносельский Газпром Приднестровье Молдовагаз Украина Владимир Зеленский Молдавия
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