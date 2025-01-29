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Тирасполь будет добиваться скорейших переговоров с Кишиневом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики инициируют скорейшую встречу с представителями Кишинева для обсуждения деталей поставок газа в регион за счет гранта Евросоюза, сообщил МИД ПМР.

"Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса. В связи с отсутствием точных сведений о параметрах указанной поддержки, а также на фоне интерпретаций отдельных должностных лиц Молдавии, противоречащих содержанию ранее полученного письма политического представителя Молдавии, приднестровская сторона обратилась со встречной инициативой о скорейшем проведении встречи специалистов, - говорится в сообщении на сайте министерства. - МИД Приднестровья подчеркивает необходимость организации общения в максимально сжатые сроки для прояснения конкретного содержания упомянутого предложения".

Евросоюз предложил Молдавии экстренную финансовую помощь в размере 30 млн евро на закупку газа для Приднестровья, которое с начала января не получает российский газ. Газ, закупленный в рамках пакета помощи, может быть использован для производства электроэнергии и тепла для Приднестровского региона и электроэнергии для правого берега.

ЕС также поддержал выделение транспортных мощностей по всему маршруту поставок газа из Болгарии и Румынии до точек входа в молдавскую газотранспортную систему.

"Молдовагаз" 29 января сообщил, что подписал с ООО "Тираспольтрансгаз" (Приднестровье) контракт займа 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра.

Кишинев 27 января предложил Приднестровью в долг 3 млн кубометров газа для технической поддержки давления в газотранспортной системе. 24 января лидер ПМР Вадим Красносельский заявил, что остатков газа в газотранспортной системе "хватит на пару дней", но если она "завоздушится", то на восстановление подачи газа в дома понадобится несколько месяцев.

Кишинев также предложил Приднестровью поставки газа до 10 февраля за счет гранта ЕС на 30 млн евро в обмен на бесплатную электроэнергию от Молдавской ГРЭС (Кучурган, Приднестровье) в этот период. Газ для Приднестровья будет закупать госкомпания Energocom на европейском рынке и через "Молдовагаз" поставлять на левый берег Днестра.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ отмечал, что после 10 февраля ответственность за газоснабжение Приднестровья "ляжет на Тирасполь". "И нам, и им ясно, что бесплатного газа больше не существует", - добавил он.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему, а "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Вадим Красносельский Газпром Евросоюз Молдовагаз Приднестровье Молдавия Energocom
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