Молдавия будет поставлять газ в Приднестровье за счет гранта ЕС до 10 февраля

Взамен Кишинев рассчитывает на бесплатную электроэнергию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Поставки газа из Молдавии в Приднестровье, приобретенного за счет гранта Евросоюза на 30 млн евро, будут осуществляться с 28 января по 10 февраля, сообщил госагентству "Молдпрес" пресс-секретарь молдавского правительства Даниэль Водэ.

"Немедленное и экстренное вмешательство - с 28 января по 10 февраля. Европейский союз предложил экстренный грант в размере 30 млн евро, чтобы позволить компании Energocom закупать природный газ на свободном рынке. Через АО "Молдовагаз" на левый берег Днестра будет доставлено необходимое количество для предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе, а также для производства электроэнергии для правого берега", - сказал Водэ.

27 января правительство Молдавии решило предоставить Приднестровью в долг 3 млн кубометров газа для поддержания давления в газовой системе. "Эта мера обеспечивает преемственность до 31 января 2025 года", - отметил Водэ.

"Если левый берег Днестра согласится на помощь, эта немедленная доставка будет частью пакета помощи ЕС; в противном случае 3 миллиона кубометров должны будут быть возвращены до 1 марта или будут оплачены "Тираспольтрансгазом" по рыночной цене, по которой газ был куплен "Молдовагазом", - пояснил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что электроэнергия, выработанная на МолдГРЭС из газа, закупленного Кишиневом в рамках пакета помощи ЕС, должна поставляться на правый берег бесплатно. "Решение, предложенное Кишиневом и Брюсселем, приносит прямую пользу людям - на правом берегу стоимость электроэнергии будет скорректирована за счет бесплатных поставок электроэнергии с Кучурганской (Молдавской - ИФ) электростанции в период с 1 по 10 февраля. На левом берегу у жителей будет тепло и свет с 1 февраля", - сказал Водэ.

При этом он уточнил, что "природный газ, поставляемый в аварийном режиме, не предназначен для работы крупных промышленных потребителей, таких как ММЗ (Молдавский метзавод - ИФ), криптовалюта". Поставленный объем будет ограничен потреблением газа и электроэнергии для домохозяйств, детских садов, больниц, школ и базовых предприятий: пекарен и малого бизнеса.

Комментируя развитие событий после 10 февраля, Водэ отметил, что "после этой даты ответственность ляжет на Тирасполь". "И нам, и им ясно, что бесплатного газа больше не существует", - добавил он.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 27 января сообщил, что венгерская MOL планирует заключить контракт для поставок газа в Приднестровье. "Речь идет об обсуждении условий для поставок газа в Приднестровье со стороны венгерской компании, через "Молдовагаз", - сказал он.

Евросоюз предложил Молдавии экстренную финансовую помощь в размере 30 млн евро на закупку газа для Приднестровья, которое с начала января не получает российский газ. Газ, закупленный в рамках пакета помощи, может быть использован для производства электроэнергии и тепла для Приднестровского региона и электроэнергии для правого берега.

ЕС также поддержал выделение пропускной способности по всему маршруту поставок газа из Болгарии и Румынии до точек входа в молдавскую газотранспортную систему.

24 января лидер непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский заявил, что остатков газа в газотранспортной системе "хватит на пару дней", но если она "завоздушится", то на восстановление подачи газа в дома понадобится несколько месяцев.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему, а "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

В Приднестровье с 10 декабря 2024 года, а в правобережной Молдавии с 16 декабря действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".