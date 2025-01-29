В ДРК назначили нового военного губернатора провинции, где идут бои

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго (ДРК) передали должность военного губернатора провинции Северное Киву, столицу которой - Гому - атаковала группировка "Движение 23 марта" (M23), генерал-майору Сомо Какуле Эваристе, передает "Аль-Джазира".

"Родина или смерть. Мы победим", - говорится в сообщении вооруженных сил ДРК в связи с этим назначением.

В ВС ДРК пообещали восстановить власть правительства в регионе, нейтрализовать враждебные вооруженные группы и защитить сограждан.

Предшественник нынешнего военного губернатора погиб в боях с M23 24 января.

В среду в M23 заявили, что предпринимают меры по укреплению контроля над Гомой. До этого, в воскресенье, в M23 заявляли, что Гома перешла под их власть. Но в ООН сообщили, что бои в городе продолжаются и что в них задействованы военные Руанды, выступающие на стороне мятежников.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса почтил память 13 южноафриканских миротворцев, погибших в боевых действиях в регионе. Президент поддержал призыв СБ ООН к M23 прекратить наступление, а "внешние силы" - покинуть ДРК. Он также заявил о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность ДРК.

В M23 заявили агентству Associated Press (AP), что планирует создать в районе Гомы собственную администрацию для нормализации жизни населения.

Глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе сказал AP, что для окончания конфликта президенту ДРК Феликсу Чисекеди придется согласиться на переговоры с M23.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительство и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Ранее неоднократно звучали утверждения, что военные Руанды помогают M23, находятся на востоке ДРК и участвуют в наступлении на Гому. Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие руандийских солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран.

Власти ДРК обвинения отвергают и заявляют, что Кигали использует подконтрольные ему группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК. В частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998-2003 годы), от различных последствий которой погибли 5,4 млн человек.



