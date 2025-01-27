В Демократической республике Конго повстанцы заявили о контроле над городом Гома

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Демократической республике Конго поддерживаемая Руандой группировка "Движение 23 марта" (M23) объявила, что взяла под контроль крупный город Гома - административный центр провинции Северное Киву на востоке страны, сообщает AP

Заявление от группировки поступило перед истечением 48-часового ультиматума M23 в адрес конголезских военных с требованием сложить оружие. Боевики призвали военнослужащих собраться на центральном стадионе, а население Гомы - сохранять спокойствие.

В правительстве ДРК заявили, что страна "оказалась в ситуации войны".

26 января вечером на экстренном заседании Совет безопасности ООН осудил наступление M23 и призвал ее отойти с занятых территорий. Спецпредставитель ООН по ДРК Бинтоу Кейт заявила, что несмотря на поддержку миротворцами ООН конголезских военных, M23 и поддерживающие их войска Руанды вошли в предместья Гомы, вызвав массовую панику в городе. Она отметила, что M23 закрыла воздушное пространство над Гомой, перекрыла дороги, и ООН эвакуирует свой персонал из города.

Глава МИД ДРК Тереза Вагнер обвинила Руанду в акте военной агрессии. В ответ в постпредстве Руанды при ООН возложили ответственность за происходящее на ДРК, которая, по версии Кигали, избежала бы кризиса, если действительно стремилась бы к миру.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш осуждает наступление M23 при поддержке военных Руанды, призывает немедленно прекратить враждебные действия и отойти. С осуждением M23 также выступили США и Франция. И. о. постпреда США Дороти Шеа пообещала, что Вашингтон изучит все меры против лиц, ответственных за конфликт.

Поздно вечером 25 января МИД ДРК сообщил о разрыве дипломатических отношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.

Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признавали присутствие своих солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран. В ООН полагают, что Руанда держит 4 тысячи военных в ДРК.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. В ДРК действуют около сотни вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой разными ресурсами стране.