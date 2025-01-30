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Президент ДРК призвал молодежь вступать в армию для борьбы с группировкой M23

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди призвал молодежь записываться в армию для противостояния группировке "Движение 23 марта" (M23), развернувшей наступление на востоке страны, передает AP.

"Поступайте в массовом порядке на военную службу, потому что вы наконечник копья нашей страны", - заявил.

Он пообещал "энергичный и координированный ответ" на действия группировки и в то же время заявил о приверженности задаче добиться мирного урегулирования.

Боевики M23 вошли в Гому - столицу провинции Северное Киву, группировка объявила о планах учредить там свою администрацию. После этого бойцы M23 начали развивать наступление вглубь провинции, стали двигаться к городу Букаву - административному центру соседней провинции Южное Киву. В Южном Киву конголезским военным помогают военнослужащие из Бурунди.

AP отмечает, что конголезская армия оказалась ослаблена, когда сотни иностранных бойцов, нанявшихся в ВС ДРК, отдали оружие M23 и отошли. Вместе с тем в адрес военных Руанды звучат обвинения, что они помогают M23, находятся на востоке ДРК и участвуют в наступлении на Гому. Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие руандийских солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран.

Тем временем, саммит глав государств Сообщества восточноафриканских государств потребовал без предварительных условий немедленно установить режим прекращения огня в ДРК, призвал правительство Чисекеди вести переговоры с M23. Однако сам президент ДРК не присутствовал на саммите в онлайн-формате.

На нем, однако, был президент Руанды Поль Кагаме. Он обвинил другие страны в неспособности урегулировать за последние три года конфликт между ВС ДРК и M23. Кроме того, Кагаме написал в соцсети X, отвечая на заявления президента ЮАР Сирила Рамафосы об ответственности руандийских военных и M23 за эскалацию ситуации, что ЮАР помогает ополченцам в ДРК, связанным с геноцидом в Руанде 1994 года. Кагаме отметил, что ЮАР не может занимать роль посредника или миротворца, хотя способна внести вклад в мирное решение ситуации, и пообещал отреагировать соответственно, если власти ЮАР выберут путь конфронтации.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Власти ДРК такие обвинения отвергают и заявляют, что Кигали использует подконтрольные ему группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.

Наблюдатели тоже полагают, что реальная цель конфликта - контроль за обширными месторождениями полезных ископаемых в ДРК, их примерную стоимость оценивают в $24 трлн.

ДРК ЮАР Руанда M23 Феликс Чисекеди
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