В Демократической Республике Конго погибли еще четверо военных из ЮАР

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На востоке Демократической Республики Конго в боях с группировкой "Движение 23 марта" (M23), которая пытается взять под контроль Гому, погибли еще четверо военнослужащих Южно-Африканских национальных сил обороны , сообщают западные СМИ.

Трое военных стали жертвами обстрела M23 из минометов аэропорта Гомы, еще один умер от полученных ранее ран.

До этого, с 24 января, южноафриканские военные потеряли убитыми девять человек. Таким образом, общее число их жертв возросло до 13. В то же время в Минобороны ЮАР заявили, что военные продолжат выполнять свои задачи в рамках миротворческих сил Сообщества развития Юга Африки и Миссии ООН по стабилизации в ДРК.

Поступали сообщения об обмене артиллерийскими ударами между военными ДРК и Руанды; руандийское командование сообщило о гибели пяти и ранениях 26 военнослужащих. В Международном Комитете Красного Креста сообщали накануне, что в его больнице в Гоме проходят лечение 117 человек, в том числе 86 с пулевыми ранениями.

В минувшее воскресенье в M23 заявили, что взяли Гому под контроль. Но в ООН сообщили, что бои в городе продолжаются, и что в них задействованы военные Руанды. По оценкам ООН, Руанда ранее развернула на востоке ДРК 3 - 4 тысячи военных.

От боев бежали тысячи человек. С начала года в этом регионе перемещенными лицами стали сотни тысячи человек, вдобавок к 3 млн перемещенных лиц, зафиксированными на востоке ДРК в 2024 году.

СМИ напоминают, что Гома - важный пункт для оказания гуманитарной помощи. Кроме того, через город идет торговля танталом и оловянной рудой.

Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признавали присутствие своих солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран. В Кигали обвинили ДРК в саботировании мирного процесса.

Поздно вечером 25 января МИД ДРК сообщил о разрыве дипотношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.

Правительство ДРК призывало оказать давление на Руанду, в том числе посредством санкций, чтобы остановить наступление M23. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Руанды Поль Кагаме в ходе телефонного разговора согласились с необходимостью добиться прекращения огня.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой разными ресурсами стране.