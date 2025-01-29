В группировке M23 заявляют, что усиливают контроль над городом Гома в ДРК

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В группировке "Движение 23 марта" (M23), отряды которой ранее вошли в Гому на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), заявили о предпринимаемых мерах по стабилизации ситуации в этом городе.

"Последние очаги в Гоме, где еще не безопасно, переходят под контроль", - приводит "Аль-Джазира" слова руководителя политического крыла M23 Бертранда Бисимвы.

Он отметил, что бойцы M23 работают над обеспечением мира "для всех соотечественников, живущих в освобожденных районах".

В воскресенье в M23 заявили, что Гома перешла под их власть. Но в ООН сообщили, что бои в городе продолжаются, и что в них задействованы военные Руанды, выступающие на стороне мятежников. К настоящему моменту, отмечает "Аль-Джазира", по-видимому, M23 захватила больше городской территории, включая аэропорт.

По данным телеканала, в данный момент на улицах Гомы относительно спокойно. Позднее M23 обещали организовать пресс-конференцию для журналистов.

Между тем, поступали сообщения, что в среду может пройти встреча президентов ДРК и Руанды - Феликса Чисекеди и Поля Кагаме.

Накануне Совет мира и безопасности Африканского союза призвал M23 прекратить боевые действия против правительственных сил ДРК и сложить оружие.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебрались в ДРК, вошли в союз с правительство и угрожают тутси, проживающим в ДРК и Руанде.

Ранее неоднократно звучали утверждения, что военные Руанды помогают M23, находятся на востоке ДРК и участвуют в наступлении на Гому. Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие руандийских солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран.

Власти ДРК такие обвинения отвергают и заявляют, что Кигали используют подконтрольные им группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой погибли 5,4 млн человек.