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В Демократической Республике Конго активизировались бои между военными и группировкой М23

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В конголезской провинции Северное Киву вечером в среду активизировались бои между вооруженными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанческой группировкой "Движение 23 марта" (M23), передает в среду конголезская радиостанция "Радио Окапи".

По сообщениям местных источников, в ряде районов города Гома слышны выстрелы. Жители вынуждены прятаться в домах.

Ранее в пятницу радиостанция сообщала об относительном затишье в провинции.

В повстанческой группировке "Движение 23 марта" (M23), отряды которой при поддержке руандийской армии атаковали восток ДРК, ранее на этой неделе заявили о том, что вошли в административный центр провинции - Гому.

В ВС ДРК пообещали восстановить власть правительства в регионе, нейтрализовать враждебные вооруженные группы и защитить сограждан.

Совет мира и безопасности Африканского союза 28 января призвал M23 прекратить боевые действия против правительственных сил ДРК и сложить оружие.

Конго M23 Северное Киву
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