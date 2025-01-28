Африканский союз призвал группировку M23 сложить оружие в ДР Конго

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) призвал во вторник группировку "Движение 23 марта" (M23) прекратить боевые действия против правительственных сил в Демократической Республике Конго.

Мнение Африканского союза озвучил комиссар АС по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе. "Адеойе призывает М23 сложить оружие и вести диалог для мирного урегулирования", - говорится в сообщении Совета в соцсети X.

Он осудил "жестокие действия группировки" в конголезском городе Гома и содействующих ей сил, а также призвал "уважать суверенитет Демократической Республики Конго и ее территориальную целостность".

В минувшее воскресенье в M23 заявили, что Гома перешла под их контроль. Но в ООН сообщили, что бои в городе продолжаются и что в них задействованы военные Руанды, выступающие на стороне мятежников. По оценкам ООН, Руанда ранее развернула на востоке ДРК от 3 до 4 тыс. военных.

От боев бежали тысячи человек. С начала года в этом регионе перемещенными лицами стали сотни тысяч человек, вдобавок к 3 млн перемещенных лиц, зафиксированных на востоке ДРК в 2024 году.

В свою очередь власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие руандийских солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой ресурсами стране.