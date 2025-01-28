Протестующие в Конго атаковали ряд посольств в Киншасе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Участники протестов в Демократической Республике Конго (ДРК) во вторник напали на посольства Франции, Руанды, Бельгии и некоторых других государств в столице страны Киншасе, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Десятки демонстрантов атаковали несколько иностранных посольств, в том числе посольства Руанды, Франции и Бельгии, требуя, чтобы эти страны выступили против продвижения поддерживаемой Руандой группировки "Движение 23 марта" (M23) к крупному городу Гома на востоке страны", - информирует агентство.

Кроме того, нападениям подверглись посольства Кении и Уганды.

По данным AP, полиция ДРК применила против демонстрантов слезоточивый газ.

В минувшее воскресенье в M23 заявили, что Гома перешла под их власть. Но в ООН сообщили, что бои в городе продолжаются и что в них задействованы военные Руанды. По оценкам ООН, Руанда ранее развернула на востоке ДРК 3-4 тыс. военных.

От боев бежали тысячи человек. С начала года в этом регионе перемещенными лицами стали сотни тысячи человек, вдобавок к 3 млн перемещенных лиц, зафиксированными на востоке ДРК в 2024 году.

Гома - важный пункт для оказания гуманитарной помощи. Кроме того, через город идет торговля танталом и оловянной рудой.

В свою очередь власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие своих солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран. В Кигали обвинили ДРК в саботировании мирного процесса.

Поздно вечером в субботу МИД ДРК сообщил о разрыве дипотношений с Руандой и выводе дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.

Правительство ДРК призывало оказать давление на Руанду, в том числе посредством санкций, чтобы остановить наступление M23. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Руанды Поль Кагаме в телефонном разговоре согласились с необходимостью добиться прекращения огня.

M23 действует с 2012 года и представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой ресурсами стране.