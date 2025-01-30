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Группировка М23 расширяет наступление на востоке Демократической республики Конго

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (M23) продолжает наступление на востоке Демократической республики Конго (ДРК), захватывая новые территории, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на местных жителей.

Под контроль группировки накануне попало еще несколько городов, и теперь M23 движется в сторону города Букаву - административного центра провинции Южное Киву. Ранее бойцы M23 вступили в Гому - столицу соседней провинции Северное Киву.

Представитель M23 утверждал, что в ходе боев сложили оружие 300 иностранных наемников, которые после этого вернулись в свои страны. В свою очередь AP отмечает, что судя по всему, конголезские войска у границы с Руандой оказались дезорганизованы и плохо экипированы для крупных сражений.

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Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик признал, что M23 захватила аэропорт в Гоме, а ситуация вызывает беспокойство. По его словам, ООН пытаются обеспечить безопасность гражданских лиц и своего персонала. Между тем, по данным AP, в некоторых районах Гомы в среду продолжались перестрелки. Сотни тысяч жителей пытаются покинуть зону конфликта, одни уходят вглубь ДРК, другие перебираются через границу в Руанду.

В офисе ангольского президента сообщали, что президент ДРК Феликс Чисекеди отправился в Анголу, которая в 2024 году посредничала в прекращении огня между ДРК и Руандой.

В 2012 году M23 уже захватывали Гому, но вскоре отошли из-за сильного международного давления на Руанду.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительство и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Ранее неоднократно звучали утверждения, что военные Руанды помогают M23, находятся на востоке ДРК и участвуют в наступлении на Гому. Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие руандийских солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран.

Власти ДРК такие обвинения отвергают и заявляют, что Кигали использует подконтрольные ему группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой погибли 5,4 млн человек.

Наблюдатели тоже полагают, что реальная цель конфликта - контроль за обширными месторождениями полезных ископаемых в ДРК, их примерную стоимость оценивают в $24 трлн.

ДРК М23 Гома Демократическая республика Конго
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