Уганда усилит военное присутствие на востоке ДРК

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Уганды наращивают присутствие на востоке Демократической Республики Конго, опасаясь, что параллельно с группировкой "Движение 23 марта" (М23) активизируются и другие военизированные формирования, пишет Le Figaro.

Вооруженные силы Уганды "займут усиленную оборонительную позицию", стремясь "не допустить того, чтобы другие военизированные группировки, действующие на востоке ДРК, воспользовались ситуацией", сказано в пресс-релизе военных.

В нем отмечается, что эта мера необходима для "защиты интересов Уганды".

Особенное беспокойство вызывает признанная в Уганде террористической группировка "Союзные демократические силы" (ADF). "Вооруженные силы Уганды совместно с Вооруженными силами ДРК продолжат преследование группировки ADF", - объявили ВС Уганды.

Конголезская радиостанция Radio Okapi сообщила, что 12 мирных жителей погибли вблизи города Бутембо в провинции Северное Киву в ходе атаки, приписываемой группировке ADF. Есть и пропавшие без вести.

ВС Уганды на законных основаниях присутствуют на территории ДРК: в апреле 2021 года Киншаса и Кампала заключили соглашение о военном сотрудничестве с целью нейтрализации исламистской группировки ADF, которая действует в конголезских провинциях Итури и Северное Киву.

В группировке M23, отряды которой при поддержке руандийской армии атаковали восток ДРК, ранее на этой неделе заявили, что вошли в административный центр провинции Северное Киву - Гому. Под контроль группировки попало еще несколько городов, и теперь M23 движется в сторону города Букаву - административного центра провинции Южное Киву.

Накануне группировка M23 заявила на пресс-конференции в Гоме о намерении дойти до столицы ДРК, Киншасы, если конголезское правительство не выполнит требований мятежников.