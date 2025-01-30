В Софии следят за задержанием на Балтике судна Vezhen с болгарскими моряками

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министры внутренних дел и транспорта Болгарии выступили в Национальном собрании страны в связи с делом о судне Vezhen, задержанном властями Швеции по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, сообщило Болгарское национальное телевидение.

"Болгарские моряки на борту судна находятся в добром здравии, никаких обвинений против них не выдвинуто. Болгарский консул находится с ними в постоянном контакте. Ему дано разрешение подняться на борт, но ввиду плохих метеорологических условий, ему этого сделать пока не удалось", - заявил глава МВД Георг Георгиев.

По данным телекомпании, расследованием ситуации может заниматься лишь Мальта, под флагом которой ходит судно.

Служба контрразведки Болгарии заверила, что "никаких сотрудников зарубежных спецслужб или преступных элементов на борту судна не было".

По данным болгарских СМИ, судно Vezhen, принадлежащее базирующейся в болгарском порту Варна компании "Болгарский морской флот", но ходящее под мальтийским флагом, вышло из российского порта Усть-Луга в направлении Латинской Америки с грузом удобрений. Экипаж судна состоит из 17 человек - восьми граждан Болгарии и девяти моряков из Мьянмы.

Как отмечают болгарские СМИ, Vezhen - одно из нескольких судов, находившихся в районе между шведским островом Готланд и Латвией в момент повреждения подводного оптоволоконного кабеля 26 фнваря, и его курс показывает, что оно проходило прямо через место разрыва.