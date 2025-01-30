ЕС выделит свыше 1 млрд евро на оборонные научные и конструкторские разработки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия утвердила пятую ежегодную рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF) с выделением более 1 млрд евро на оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

"Принимая пятую рабочую программу Европейского оборонного фонда, мы усиливаем нашу приверженность укреплению европейской оборонной промышленности и разработке технологий и возможностей следующего поколения, необходимых нашим вооруженным силам для обеспечения безопасности европейцев", - заявил член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По его словам, продолжение общих инвестиций в оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы имеет ключевое значение для укрепления оборонной готовности Евросоюза.

С рабочей программой EDF на 2025 год ЕК выделит значительное дополнительное финансирование для разработки критически важных оборонных технологий и возможностей.

"Рабочая программа предусматривает около 100 млн евро на каждую из критически важных областей, таких как наземные боевые действия, космические, воздушные и морские боевые действия, а также энергетическая устойчивость и экологический переход", - говорится в коммюнике ЕК.