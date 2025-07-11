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ЕК и Киев запускают инициативу по ускорению оборонных инноваций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и Украина приступают к реализации инициативы BraveTech EU, направленной на ускорение разработки и внедрения оборонных инноваций посредством более тесного сотрудничества, говорится в коммюнике ЕК.

"BraveTech EU - это новый стратегический шаг в развитии сотрудничества ЕС и Украины в сфере оборонной промышленности. ЕС и его государства-члены обладают промышленным потенциалом, который может помочь Украине разрабатывать новые оборонные системы и повышать устойчивость Европы", - прокомментировад член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

С другой стороны, по его словам, оборонная промышленность стран ЕС сможет многому научиться "у украинского оборонно-технологического сообщества".

"Мы будем углублять нашу интеграцию, это крайне необходимо обеим сторонам - и Украине, и ЕС", - добавил еврокомиссар.

"Это больше, чем просто технологическое партнерство - это стратегические инвестиции в европейскую безопасность (...). Совместные действия BraveTech EU будут поддерживать новые оборонные технологии в ЕС и Украине в духе равноправного партнерства", - говорится в публикации.

Проект BraveTech EU будет реализован в два этапа. Первый этап начнется осенью 2025 года и будет основан на текущих мероприятиях Европейского оборонного фонда (EDF), имея целью расширение сотрудничества с украинским оборонным комплексом.

Второй этап призван расширить мероприятия первого этапа, используя дополнительные ресурсы EDF и Инструмента поддержки Украины (USI) в рамках предстоящей Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Речь, в частности, идет об интеграции украинских стартапов и скейлапов в бизнес-акселератор EUDIS (European Union Defence Innovation Scheme) вместе с европейскими компаниями, потенциальных грантах и поддержке акционерного капитала, а также о развитии технологий, сообщила Еврокомиссия.

EDF Еврокомиссия Украина EDIP Андрюс Кубилюс BraveTech EU EUDIS
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