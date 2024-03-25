Лондон объявил о намерении развивать ядерные вооружения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак в понедельник объявил о пакете мер по развитию ядерного арсенала страны, в том числе атомных подводных лодок.

"Премьер-министр объявил о начале общенациональной кампании, направленной на процветание атомной оборонной промышленности Великобритании", - говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Сунак, в частности, объявил об инвестировании 200 млн фунтов стерлингов в развитие судоверфи, занимающейся строительством АПЛ, в Барроу-ин-Фернесс.

Кроме того, британское правительство выделит не менее 763 млн фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на обучение сотрудников ядерной отрасли, что поспособствует созданию тысяч рабочих мест. Эту инициативу осуществят при сотрудничестве с крупнейшей оборонной компанией Великобритании BAE Systems, производителем оборудования для авиации, судов и энергетического сектора Rolls-Royce, французской энергетической компанией EDF и компанией Babcock, предоставляющей услуги в области аэрокосмической, оборонной и ядерной инженерии.

Также в понедельник опубликовали документ оборонного ядерного командования, согласно которому правительство вложит 31 млрд фунтов стерлингов в новые подводные лодки типа Dreadnought. Ожидается, что они заменят нынешние АПЛ типа Vanguard в начале 2030-х годов.

"Угрозы, с которыми сталкиваются Великобритания и наши союзники, становятся все более масштабными, сложными и разнообразными, вот почему наши средства ядерного сдерживания сейчас важны как никогда", - заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

Также военные планируют перейти на ядерные боеголовки, созданные исключительно по британским технологиям, и выполнить план по постановке на вооружение АПЛ типа Astute.

К тому же планируется спроектировать следующее поколение ударных подводных лодок АПЛ SSN Aukus, которые будут строить Великобритания и Австралия в рамках партнерства AUKUS.

"Это подразумевает тесное сотрудничество с нашими партнерами из США и Австралии в рамках новаторского трехстороннего партнерства AUKUS", - отмечается в документе.

Кроме того, власти планируют модернизировать ключевую инфраструктуру и военно-морские базы, дополнительно инвестировать 3 млрд фунтов стерлингов в оборонный ядерный комплекс к концу 2024 - началу 2025 года.